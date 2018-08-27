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Кошка побегала по клавиатуре и выиграла 100 тысяч долларов

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  • 08 мая 2019, 18:34
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Знакомьтесь, эту любопытную кошечку зовут Моти (Mochi), и она одержима яркими экранами ноутбуков и телевизоров и просто обожает на них спать. И это в конечном счёте привело к счастливой случайности её хозяйку — американку Джессику Шлейдер (Jessica Schleider).

Кошка Моти появилась в жизни девушки несколько лет назад. Джессика нашла её живущей в грузовике и забрала к себе домой.

Моти с самого начала была в восторге от моего ноутбука. Она постоянно бегает по клавиатуре и посещает разные сайты — рассказала хозяйка изданию The Dodo.

Молодая американка работает доцентом кафедры психологии и недавно решилась подать заявку на грант величиной в 100 тысяч долларов, который позволил бы ей провести большое исследование в области психического здоровья. Девушка заполнила заявку на сайте, но потом решила всё ещё раз обдумать.

Я работала из дома и решила выйти на улицу, чтобы проветриться и выгулять нашу собаку Пенни, прежде чем сделать решающий шаг. Хотела всё ещё раз перепроверить, ведь этот грант очень важен для меня — вспоминает Джессика.

Девушка оставила ноутбук на кровати и ушла, а когда вернулась, то обнаружила свою кошку, безмятежной спящей прямо на клавиатуре ноутбука.

Заглянув в экран, я поняла, что Моти своими лапками отправила заявку на грант вместо меня. И тут у меня случилась небольшая паническая атака. Но кошка выглядела такой спокойной и безразличной, что я тоже успокоилась и решила — будь, что будет.

Как оказалось позже, волноваться было действительно не о чем. Джессике одобрили грант!

На днях «Ридус» рассказывал о кошке, которая наоборот спрятала выигрышный лотерейный билет от хозяйки и чуть было не лишила её солидной суммы денег. Хорошо, что та решила убраться.

Но коты порой оказываются умнее многих других животных. Так, недавно мы писали о дрессированном котике, который научился выполнять команды не хуже некоторых собак.

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