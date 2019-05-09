В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны

Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав. Офицер убежден, что в 2015 году его незаконно уволили из рядов Вооруженных сил, не предоставив в собственность жилую площадь, полагавшуюся ему за выслугу лет, пишет издание «СНЕГ.TV».

По словам Скубака, в 2015 году, когда его воинский стаж составлял уже 22 года, он решил уйти в запас по состоянию здоровья. К тому моменту майор и члены его семьи были признаны нуждающимися в предоставлении жилого помещения, гарантированного Федеральным законом «О статусе военнослужащих».

Пользуясь своим правом, Владимир Скубак написал заявление об увольнении, указав, что не готов покидать военную службу без положенного сертификата на приобретение жилья. Однако руководство РВСН пренебрегло требованием офицера.

Я написал: «прошу уволить меня по состоянию здоровья, выслуга такая-то, состою на учете в качестве нуждающегося, своего согласия на увольнение до обеспечения жильем я не даю». В рапорте это было указано. В итоге просто позвонили из аппарата командующего РВСН и приказали уволить, — рассказал изданию Владимир Скубак.

Оказавшись без работы и без собственного жилья, отставной майор обратился в военный суд, однако не сумел там защитить свою позицию.

Согласно 23 статье Федерального закона, военнослужащие, имеющие выслугу 10 и более лет, увольняющиеся, в том числе, по состоянию здоровья, состоящие на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жильем, не могут быть уволены из рядов вооруженных сил без их согласия до обеспечения жильем. То есть, ключевой момент — мое согласие, — объясняет свою позицию военный.

С 2016 года Владимир Скубак регулярно проводит пикеты в Москве и Новосибирске (до ухода в отставку Владимир служил в Новосибирской области). В прошлом году он уже приезжал в Москву, чтобы провести серию одиночных пикетов у здания Министерства обороны. В один из дней акция Владимира Скубака закончилась принудительной поездкой в московскую военную комендатуру, где у офицера изъяли личные вещи и уничтожили записи, сделанные на камеру мобильного телефона.

Как меня выпустили из военной прокуратуры, я написал два заявления в Хамовнический отдел полиции, о том, что препятствовали проведению пикета, и о том, что похитили личные вещи. Сотрудники полиции направили их на рассмотрение тому же военному коменданту Москвы. Круг замкнулся, — сетует Владимир Скубак.

В этом году вдобавок к пикетам Владимир решил объявить голодовку. С 22 апреля он прекратил принимать пищу.

Держусь на морально-волевых качествах. У меня тахикардия появилась, одышка… Плохо соображаю, память стала как у аквариумной рыбки, — признается в беседе с журналистом издания Владимир.

Отстаивать свои права майору активно мешают сотрудники полиции. За две с небольшим недели Скубак попал в число «постоянных гостей» китайгородского ОВД, куда его регулярно доставляют под различными предлогами.

Крайняя на данный момент встреча с силовиками закончилась для Владимира Скубака административным взысканием и конфискацией военной формы. 6 мая офицер заявил, что руководство его бывшей военной части задним числом переиздало постановление о его увольнении в запас, изначально изданное более 3-х лет назад.

Согласно новому «распоряжению», он лишается права ношения обмундирования.