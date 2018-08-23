Москвичка обвинила в сорванном отпуске визовый центр
- 08 мая 2019, 17:06
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Жительница столицы обвинила руководство визового центра в невыполнении своих обязательств.
Дело в том, что москвичка по имени Злата заплатила 18 тысяч рублей за срочное оформление Шенгена, но в обещанный срок визу не получила.
В итоге намечавшая поездка в Италию была сорвана.
Сотрудники центра заявили в свое оправдание, что они не виноваты, так как оформление визы задержали в консульстве.
«Вы берете большие суммы и не выполняете свои обязанности, у вас на сайте написано, три дня, срочно Шенген», — приводит РЕН ТВ слова Златы, обращенные к сотрудникам центра.
«Мы же говорили уже, что консульство в праве задержать у себя паспорт на тридцать рабочих дней», — отвечает на это работница центра.
Однако, по словам эксперта, сумма, заплаченная Златой за оформление Шенгена, выше средней, и проблем не должно было возникнуть при условии, если все было сделано правильно.
«Таких случаев не должно происходить, потому что за это берется официально двойная оплата», — заявила телеканалу руководитель Европейского отдела туристической фирмы Ирина Зайцева.
Тем временем Злата написала заявление на возврат денег и собирается обратиться за помощью к юристам.
Ранее сообщалось, что туристам с хорошей визовой историей решили упростить процесс выдачи шенгенских виз.
Войти через социальные сети: