Москвичка обвинила в сорванном отпуске визовый центр

Жительница столицы обвинила руководство визового центра в невыполнении своих обязательств.

Дело в том, что москвичка по имени Злата заплатила 18 тысяч рублей за срочное оформление Шенгена, но в обещанный срок визу не получила.

В итоге намечавшая поездка в Италию была сорвана.

Сотрудники центра заявили в свое оправдание, что они не виноваты, так как оформление визы задержали в консульстве.

«Вы берете большие суммы и не выполняете свои обязанности, у вас на сайте написано, три дня, срочно Шенген», — приводит РЕН ТВ слова Златы, обращенные к сотрудникам центра.

«Мы же говорили уже, что консульство в праве задержать у себя паспорт на тридцать рабочих дней», — отвечает на это работница центра.

Однако, по словам эксперта, сумма, заплаченная Златой за оформление Шенгена, выше средней, и проблем не должно было возникнуть при условии, если все было сделано правильно.

«Таких случаев не должно происходить, потому что за это берется официально двойная оплата», — заявила телеканалу руководитель Европейского отдела туристической фирмы Ирина Зайцева.

Тем временем Злата написала заявление на возврат денег и собирается обратиться за помощью к юристам.

Ранее сообщалось, что туристам с хорошей визовой историей решили упростить процесс выдачи шенгенских виз.