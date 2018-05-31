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Названа дата освобождения из-под стражи Марии Бутиной

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© AP/ТАСС

Россиянка Мария Бутина, приговоренная 26 апреля в США к 18 месяцам тюрьмы, выйдет на свободу 5 ноября нынешнего года.

Об этом свидетельствуют данные, полученные ТАСС в федеральном Бюро тюрем, подчиняющемся Министерству юстиции США.

«Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года», — цитирует агентство сообщение госучреждения.

Пока россиянка остается в СИЗО города Александрия, штат Вирджиния. Дата ее перевода в федеральную тюрьму не называется.

Известно, что сразу после отбытия срока тюремного заключения Бутина будет депортирована на родину.

Ранее адвокат осужденной Роберт Дрисколл предположил, что его подзащитная сможет выйти на свободу в ноябре нынешнего года, поскольку ей зачтутся 9 месяцев, которые она уже провела в заключении в ожидании вердикта.

Марию Бутину задержали в США 15 июля 2018 года. Ей были предъявлены обвинения в работе иностранным агентом без уведомления американских властей, а также в связях с российской разведкой, нарушении американского закона о лоббировании и проникновении в организации, имеющие влияние на американскую политику.

В ноябре стало известно, что Бутина собирается заключить сделку со следствием в обмен на отказ от судебного процесса. В декабре на слушании в суде она признала свою вину по одному из пунктов обвинения — об участии в сговоре с целью нарушения законов об иностранных агентах в США.

В итоге суд американского округа Колумбия признал россиянку Марию Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ» и приговорил ее к полутора годам лишения свободы. Кроме того, в течение 10 лет не сможет обращаться за разрешением на въезд в США.

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