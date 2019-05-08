Изнасиловавший пациентку врач из Ижевска отделался условным сроком
- 08 мая 2019, 15:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Бывший врач из Ижевска был признан виновным в изнасиловании пациентки и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно.
Ему также назначен испытательный срок на 1 год 6 месяцев.
Как сообщается на сайте Прокуратуры Удмуртской Республики, 53-летнего мужчину судили по двум статьям: «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
Ведомство напоминает, что инцидент произошел в сентябре 2018 года в одной из городских больниц Ижевска. Будучи нетрезвым, врач изнасиловал пациентку, воспользовавшись ее болезненным состоянием. Выяснилось, что накануне он сам сделал ей операцию.
В ходе судебного заседания подсудимый частично признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшей.
В сообщении также отмечается, что из больницы врача уволили.
Ранее в Самаре завели уголовное дело об изнасиловании врачом-анестезиологом пациентки, находившейся под наркозом.
В прошлом году москвичка обвинила гинеколога в домогательствах, которые, как она утверждает, случились прямо во время осмотра.
Годом ранее жительница Подольска обвинила в изнасиловании врача-реаниматолога. По ее словам, она находилась под действием наркоза и не могла сопротивляться. Суд приговорил мужчину к семи с половиной годам лишения свободы.
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