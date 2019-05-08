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Изнасиловавший пациентку врач из Ижевска отделался условным сроком

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© pixabay.com

Бывший врач из Ижевска был признан виновным в изнасиловании пациентки и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно.

Ему также назначен испытательный срок на 1 год 6 месяцев.

Как сообщается на сайте Прокуратуры Удмуртской Республики, 53-летнего мужчину судили по двум статьям: «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Ведомство напоминает, что инцидент произошел в сентябре 2018 года в одной из городских больниц Ижевска. Будучи нетрезвым, врач изнасиловал пациентку, воспользовавшись ее болезненным состоянием. Выяснилось, что накануне он сам сделал ей операцию.

В ходе судебного заседания подсудимый частично признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшей.

В сообщении также отмечается, что из больницы врача уволили.

Ранее в Самаре завели уголовное дело об изнасиловании врачом-анестезиологом пациентки, находившейся под наркозом.

В прошлом году москвичка обвинила гинеколога в домогательствах, которые, как она утверждает, случились прямо во время осмотра.

Годом ранее жительница Подольска обвинила в изнасиловании врача-реаниматолога. По ее словам, она находилась под действием наркоза и не могла сопротивляться. Суд приговорил мужчину к семи с половиной годам лишения свободы.

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