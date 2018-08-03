Эксперимент на МКС поможет создать лекарство для лечения костей

Специалисты Европейского космического агенства ESA заявили, что скоро планируют провести исследование, которое поможет создать лекарство для лечения мышц и костей.

Дело в том, что длительное пребывание в космосе негативно сказывается на здоровье космонавтов, в том числе, ослабевают мышцы и кости становятся более хрупкими. Чтобы с этим справиться космонавты регулярно занимаются физическими упражнениями как на борту корабля, так и во время подготовок на земле.

Недавно ученые ESA рассказали, что скоро, возможно, разработают лекарство для лечения последствий длительного пребывания в космосе.

Наибольший вред организму космонавтов наносят окислительные процессы, которые неизбежно возникают при невесомости. В ходе нового исследования ученые хотят выяснить, как невесомость влияет на производство активных форм кислорода, способных повредить ДНК и белковые молекулы.

На основе полученных данных будут разработаны антиоксиданты, предотвращающие окисление.

Эксперимент уже начался. Материалы для проведения нового исследования были доставлены на МКС внутри грузовой капсулы SpaceX Dragon. Экипаж космической станции возьмет образцы живых клеток, и добавит в них керамические наночастицы, называемые наноцериями, — пояснили исследователи.

Их будут выдерживать при температуре 30 градусов на протяжении шести дней, чтобы добавленные компоненты защитили клетки от воздействия окислительных процессов.

Для достоверности эксперимента клетки разделят на две группы: одни будут находиться в условиях невесомости, а другие — подвергаться воздействию искусственной гравитации внутри центрифуги.

Контрольная группа клеток с керамическими наночастицами будет находиться на Земле, чтобы ученые смогли сравнить эффективность наночастиц.

Авторы исследования уверены, что их эксперимент ускорит разработку метода стимуляции клеток не только предотвращающему последствия невесомости, но и замедляющему старение клеток.