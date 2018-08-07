Тест: А тем ли делом вы занимаетесь в жизни?

Считается, что нет лучшей работы, чем любимое хобби, которое приносит хорошие деньги. Тем временем на свете миллионы людей случайно выбирают не ту профессию и потом всю жизнь ходят на ненавистную работу, истощаясь эмоционально и физически. А ведь каждому человеку очень важно найти своё предназначение. У вас получилось? Занимаетесь ли вы любимым делом по жизни? Узнайте это, ответив на вопросы нашего теста. В каждом задании вам будет дано два варианта, выбирайте один и читайте ответ. Удачи!

Что получилось? Правильным делом вы занимаетесь? Пишите в комментариях, а ссылку на тест обязательно отправьте своим коллегам!