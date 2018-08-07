найти ×
   
  • USD +0.01
    65.23
  • EUR +0.01
    73.09
СохранитьСохранено0
×

101339

Тест: А тем ли делом вы занимаетесь в жизни?

Small dd3dc5f883
  • 08 мая 2019, 15:22
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Считается, что нет лучшей работы, чем любимое хобби, которое приносит хорошие деньги. Тем временем на свете миллионы людей случайно выбирают не ту профессию и потом всю жизнь ходят на ненавистную работу, истощаясь эмоционально и физически. А ведь каждому человеку очень важно найти своё предназначение. У вас получилось? Занимаетесь ли вы любимым делом по жизни? Узнайте это, ответив на вопросы нашего теста. В каждом задании вам будет дано два варианта, выбирайте один и читайте ответ. Удачи!

Что получилось? Правильным делом вы занимаетесь? Пишите в комментариях, а ссылку на тест обязательно отправьте своим коллегам!

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
10030357читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
6291866читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале

Сейчас верному животному ищут хозяев.

35037615читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас07 августа 2018

Не верьте глазам своим.

22094393читать позжечитаю позже