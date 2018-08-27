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Девушка заявила, что любит грязных рабочих и получила очередь из женихов

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  • 08 мая 2019, 16:54
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Молодая жительница Лондона Оливия Коркоран (Olivia Corcoran) опубликовала в Твиттере свои предпочтения в отношении мужчин и нарвалась на целый шквал комментариев с фотографиями и видеопрезентациями. Хотя пост автора насчитывает всего несколько слов, он за считанные дни собрал 23 тысячи лайков, 4 тысячи ретвитов и свыше тысячи реакций от мужчин, желающих покорить девушку.

Мальчики в грязной рабочей одежде. Нет ничего сексуальнее.

Парни в рабочей форме тут же бросились исполнять желания англичанки и буквально заполонили ленту своими фотографиями в грязной одежде. Многие подошли к выполнению задачи весьма креативно. Вот, например, об этой фотосессии Оливия высказалась весьма одобрительно:

Эти две фотографии сделали мой день.

Кандидаты на руку и сердце брюнетки из Лондона старались вовсю, чтобы в точности соответствовать её стандартам красоты.

Самые креативные даже записали видеопрезентацию о себе и своей работе. Некоторые показали и личные качества. Не обошлось без юмора и троллинга.

От количества женихов у потенциальной невесты должно быть просто разбежались глаза. Однако фотографии продолжают прибывать, и каждый кандидат старается по максимуму впечатлить англичанку.

Вероятно отбор кандидатов займёт у Оливии не один месяц. Потому как в игру включились даже девушки и присылают британке снимки парней-рабочих разной степени грязности.

Ранее «Ридус» рассказывал, как одна девушка предложила себя парню презентацией, сделанной в Power Point. И хотя парень ей отказал, зато компания Microsoft оценила навыки студентки по достоинству.

А ещё мы писали, как в Сеть попали 22 правила для бойфренда неизвестной авторши и очень сильно взбесили мужчин со всего мира.

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