Электрокары Tesla смогут сами проходить ТО и заказывать нужные детали
- 08 мая 2019, 12:54
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Представители компании Tesla объявили о том, что их беспилотные электрокары начали самостоятельно диагностировать свое состояние и автоматически заказывать необходимые детали в сервисном центре.
Сервисный центр владелец автомобиля может выбрать самостоятельно, достаточно лишь ввести адрес салона в бортовой компьютер Tesla.
В Tesla рассказали, что теперь владельцам электрокаров не придется тратить время на поездки в сервисные центры и сидеть в очередях, ожидая ТО. Автомобиль все сделает за вас.
После заказа необходимых деталей автомобиль пришлет хозяину сообщение, в котором будет указан адрес, время и стоимость покупки, если она она не входит в гарантию.
Представители Tesla заявили, что новая опция похожа на процесс, когда «больше не нужно ходить к врачу, а можно сразу же идти в аптеку за лекарством».
Процесс ремонта можно будет отслеживать в приложении для владельцев Tesla.
Но многие пользователи Twitter отнеслись к новому сервису скептически:
«Что если это станет для Tesla способом получить от вас $ в будущем. Будут увеличивать частоту обслуживания, чтобы просто заработать на вас больше денег?»
«А потом вы встаете в 6-месячный лист ожидания за этой деталью.»
Были и те, кто оценил новую функцию, и в очередной раз написал о гениальности Илона Маска. Куда же без этого.
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