Электрокары Tesla смогут сами проходить ТО и заказывать нужные детали

Представители компании Tesla объявили о том, что их беспилотные электрокары начали самостоятельно диагностировать свое состояние и автоматически заказывать необходимые детали в сервисном центре.

Сервисный центр владелец автомобиля может выбрать самостоятельно, достаточно лишь ввести адрес салона в бортовой компьютер Tesla.

В Tesla рассказали, что теперь владельцам электрокаров не придется тратить время на поездки в сервисные центры и сидеть в очередях, ожидая ТО. Автомобиль все сделает за вас.

После заказа необходимых деталей автомобиль пришлет хозяину сообщение, в котором будет указан адрес, время и стоимость покупки, если она она не входит в гарантию.

Представители Tesla заявили, что новая опция похожа на процесс, когда «больше не нужно ходить к врачу, а можно сразу же идти в аптеку за лекарством».

Процесс ремонта можно будет отслеживать в приложении для владельцев Tesla.

Но многие пользователи Twitter отнеслись к новому сервису скептически:

«Что если это станет для Tesla способом получить от вас $ в будущем. Будут увеличивать частоту обслуживания, чтобы просто заработать на вас больше денег?»

«А потом вы встаете в 6-месячный лист ожидания за этой деталью.»

Были и те, кто оценил новую функцию, и в очередной раз написал о гениальности Илона Маска. Куда же без этого.