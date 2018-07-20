В Боливии нашли уникальную сумку шамана со снадобьями

Ученые из Университета Отаго, Новая Зеландия, обнаружили сумку древнего шамана, в которой сохранился ритуальный набор для разных обрядов. Согласно анализу, возраст сумки и ритуальных приспособлений более 1000 лет.

Скорее всего, шаман относился к цивилизации Тиуанако, политический центр которой находился в 15 километрах от южного берега озера Титикака в Боливии.

Содержимое сумки очень удивило исследователей.

Тысячи лет назад шаманы считались одними из самых главных людей в обществе: им доверяли решение политических проблем, они проводили погребальные ритуалы, а также могли влиять на погоду и лечить людей.

Для работы шаманам всегда требовались магические предметы, созданные из подручных вещей, а также травы и разные снадобья. Их и обнаружили археологи в долине реки Сора на юго-западе Боливии.

Внутри сумки мы нашли мешочек из лисиной шкуры, деревянные табакерки и трубки. Интересно то, что внутри кожаного мешочка были остатки психотропных веществ, и судя по количеству, шаман знал очень много рецептов, — рассказали археологи.

Например, шаман мог знать состав особого шаманского отвара, который состоял из двух растений, которые давали психотропный эффект только при взаимодействии друг с другом. С помощью такого напитка можно было не только создать обезболивающий эффект, но и вызвать сильные галлюцинации, считают исследователи.



С помощью анализа ученые обнаружили пять психоактивных соединений: кокаин, бензоилекгонин (БЗЭ), буфотенин, гармин и диметилтриптамин (ДМТ). Ранее эти вещества ученые находили в одежде и волосах мумифицированных тел в этом регионе.

Их обнаруживали даже у детей, которые могли употреблять вещества через грудное молоко матери.

Ученые проверили, растут ли эти растения в Боливии, и выяснилось, что ни сейчас, ни 1000 лет ранее их на этой территории не было. Вполне возможно, что шаман уходил в долгие странствия, во время которых и собирал ценные травы.

Также вполне может быть, что он купил растения у торговцев, что говорит о развитых в то время торговых путях. Какой из этих предположений верен, исследователям пока не ясно.



Сумку нашли в небольшом сооружении, которое могло служить погребальной камерой. В мешочке длиной 28 сантиметров находилось несколько деревянных табакерок, трубку, пару шпателей из костей ламы, тряпичную повязку на голову, высушенные растения и мешочек из трех сшитых вместе рыжих морд.

Трубка и табакерка украшены резными фигурками человеческих фигур.