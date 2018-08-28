Президент Эстонии посетила учения НАТО у границы с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила учения НАТО Kevadtorm-2019 («Весенний шторм-2019»).

Глава государства ознакомилась с ходом маневров и отметила хорошее взаимодействие эстонских военных с союзниками, сообщает пресс- служба главного штаба сил обороны Эстонии.

В маневрах, которые проходят в основном на северо-востоке республики недалеко от границы с Россией, принимают участие более 9 тысяч военнослужащих из Эстонии, других стран НАТО и государств-партнеров альянса. В них участвуют как наземные силы, так и военно-воздушные и военно-морские подразделения.

В частности, в учениях принимают участие военные контингенты Великобритании и Франции из дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО.



Кроме того, на маневры прибыли воинские подразделения из США, Германии, Бельгии, Канады, Литвы, Латвии, Польши, Финляндии, Грузии и Украины. Учения начались 29 апреля и продолжатся до 17 мая.

Как сообщал «Ридус», один из участников учений, военнослужащий одной из стран НАТО залез с гранатометом на памятник павшим советским солдатам в эстонском городе Силламяэ. Его задержала полиция.

В марте нынешнего года президент Эстонии Керсти Кальюлайд своеобразным способом отметила 15-ю годовщину присоединения возглавляемой ею страны к НАТО. Глава эстонского государства приняла участие в 30-километровом марафоне, преодолев дистанцию совместно с военнослужащими и ветеранами альянса.