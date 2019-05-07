Под Ростовом водитель маршрутки изнасиловал пассажирку во время рейса
- 07 мая 2019, 22:09
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Ростовской области задержали водителя маршрутного такси по подозрению в изнасиловании пассажирки.
По версии следствия, в воскресенье, 5 мая, находясь в салоне автомобиля, 38-летний житель Ростова-на-Дону применил физическую силу и изнасиловал 23-летнюю жительницу того же города.
Преступление произошло в Аксайском районе области.
В настоящее время водитель задержан и по решению суда заключен под стражу.
Возбуждено уголовное дело об изнасиловании, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
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