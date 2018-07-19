Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами
- 07 мая 2019, 21:40
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета «Аэрофлота», загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье, 5 мая, оказалась в распоряжении телеканала РЕН ТВ.
После попадания молнии в самолет Sukhoi Superjet 100 пилот Денис Евдокимов оценил повреждения как серьезные, но не критические.
Экипаж передал на землю сигнал Pan-Pan. Он означает, что самолет подвержен угрозе, однако незамедлительная помощь ему не требуется.
«Просим возврат. Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии», — сказал командир воздушного судна.
Самолету выделили эшелон для снижения.
Пилот сначала сообщил, что есть проблемы со связью и автоматическим управлением самолетом.
«Нет, пока все нормально. Штатно», — добавил он.
После этого экипаж продолжил снижение.
Диспетчер, работавший с экипажем на подходе к аэропорту, передал сопровождение своим коллегам. Уже им летчик сообщил о том, что не может с первого раза зайти на посадку.
Диспетчер пожаловался, что пилота не слышно. После некоторых корректировок экипаж решил заходить на посадку не визуально, а по приборам.
Пилот запросил помощь. Диспетчер сообщил летчикам о скорости ветра и разрешил посадку.
«Аварийные службы на полосы», — сказал он.
После этого переговоры обрываются.
В это время в вышке аэропорта велась фоновая запись переговоров между диспетчерами. Пилоты этого не слышат.
«Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил», — говорят в вышке.
Диспетчер попросил уточнить у пилота, сможет ли он рулить самостоятельно, после этого лайнер вспыхнул, отмечает телеканал.
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке 5 мая. Из 78 человек на борту, по последним данным, погиб 41. В России создана петиция с требованием запретить полеты Superjet из-за повышенной аварийности модели: только за последний год в России эти самолеты попали в восемь аварий.
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