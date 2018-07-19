Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами

Расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета «Аэрофлота», загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье, 5 мая, оказалась в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

После попадания молнии в самолет Sukhoi Superjet 100 пилот Денис Евдокимов оценил повреждения как серьезные, но не критические.

Экипаж передал на землю сигнал Pan-Pan. Он означает, что самолет подвержен угрозе, однако незамедлительная помощь ему не требуется.

«Просим возврат. Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии», — сказал командир воздушного судна.

Самолету выделили эшелон для снижения.

Пилот сначала сообщил, что есть проблемы со связью и автоматическим управлением самолетом.

«Нет, пока все нормально. Штатно», — добавил он.

После этого экипаж продолжил снижение.

Диспетчер, работавший с экипажем на подходе к аэропорту, передал сопровождение своим коллегам. Уже им летчик сообщил о том, что не может с первого раза зайти на посадку.

Диспетчер пожаловался, что пилота не слышно. После некоторых корректировок экипаж решил заходить на посадку не визуально, а по приборам.

Пилот запросил помощь. Диспетчер сообщил летчикам о скорости ветра и разрешил посадку.

«Аварийные службы на полосы», — сказал он.

После этого переговоры обрываются.

В это время в вышке аэропорта велась фоновая запись переговоров между диспетчерами. Пилоты этого не слышат.

«Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил», — говорят в вышке.

Диспетчер попросил уточнить у пилота, сможет ли он рулить самостоятельно, после этого лайнер вспыхнул, отмечает телеканал.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке 5 мая. Из 78 человек на борту, по последним данным, погиб 41. В России создана петиция с требованием запретить полеты Superjet из-за повышенной аварийности модели: только за последний год в России эти самолеты попали в восемь аварий.

