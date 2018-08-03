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Минтруд составил график праздничных дней на следующий год

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© pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило предложение о переносе выходных дней в 2020 году.

Проект постановления правительства РФ, закрепляющего порядок переноса дней отдыха, подготовлен ведомством для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней.

В связи с тем, что в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, министерство предлагает, в частности, выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник).

В 2020 году планируются следующие дни отдыха: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября, отмечается на сайте министерства.

Проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

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