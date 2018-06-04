Найдена самая красивая в мире женщина-сантехник

30-летняя жительница Великобритании Карли Гэйл (Carly Gayle) впервые попробовала себя в сантехническом деле в 15 лет, когда начала помогала отцу по выходным. А позже девушка выбрала это профессией своей жизни и ни о чём не жалеет.

Папа научил меня, как паять трубы и многим другим сантехническим премудростям, но когда я попросила его обучить меня всем секретам этой профессии, он отказался. Потому что не хотел, чтобы я шла по его стопам и выбрала такую тяжёлую работу с большой ответственностью — вспоминает британка.

Однако Карли не отказалась от мечты и, закончив школу, поступила в ремесленное училище, где оказалась одной из двух девушек-студенток среди 200 парней. С тех пор белокурая британка не раз слышала сексистские замечания, что сантехник — не девичья профессия.

Когда я была студенткой 13 лет назад, в сантехнике практически не было женщин, и за эти годы мне довелось услышать множество комментариев на ту тему. Например, когда я приезжаю на вызов, некоторые спрашивают: «А где мужчина?». Они сомневаются, что я достаточно квалифицирована, чтобы качественно оказать услугу. А однажды я приехала в дом к женщине, которая сказала мне: «Ты выглядишь как модель — я не могу поверить, что ты сантехник!» — рассказала девушка из британского города Кру.

Несмотря на специфическую работу, Карли тщательно следит за собой, стараясь выглядеть женственно:

Это очень грязная работа. Я часто возвращаюсь домой вся в древесной стружке. Но, как и большинство девушек, я люблю наряжаться, делать макияж и маникюр. Если мне нужно сохранить ногти красивыми к определенному дню, я просто заклеиваю их скотчем.

Кстати, именно благодаря работе британка познакомилась со своим мужем Дэнни, с которым теперь воспитывает трёхлетнего сына Маркуса.

Когда мы впервые встретились, Дэнни сказал, что это здорово, что я готовлюсь стать сантехником, ему это очень понравилось. А потом я обнаружила, что мой парень целиком полагается на меня, если дело касается какой-то домашней работы, поэтому я решила научить его всему, что знаю. Теперь он разбирается во многом не хуже меня, и наши друзья звонят ему, чтобы спросить, как прокачать радиатор, а не мне — смеётся блондинка-сантехник.

Профессия сантехника приносит Карли хорошие деньги — 36 тысяч фунтов стерлингов в год, это порядка 3,1 миллиона рублей. А колкие комментарии в конечном счёте сделали её ещё более неуязвимой к насмешкам окружающих.

Я так рада, что попала в этот бизнес. Я многому научилась и заработала приличную сумму денег. Возможно даже больше, чем большинство женщин в моём возрасте. Что касается язвительных комментариев, то они сделали меня более толстокожей. А когда люди говорят, что у меня модельная внешность, это ещё и внушает мне уверенность в себе! — заявила британка изданию Daily Mail.

Девушка говорит, что хотела бы, чтобы женщины выбирали ту профессию, которую хотят, а не шли в отрасль, которую советует им общество.

Раньше всё было намного хуже, сейчас — лучше, но женщины по-прежнему далеки от равенства, у нас нет платформы, чтобы попасть в строительную отрасль. Но я знаю по своему опыту, что девушки могут заниматься любым трудом. И многим моим клиентам действительно нравится тот факт, что я женщина, особенно другим женщины и пожилым, уязвимым люди, которые боятся впустить в дом мужчину.

И пока поклонники белокурой водопроводчицы называют её самой красивой женщиной-сантехником в мире, британка искренне благодарит своего отца и мужа за поддержку и веру в неё:

Мне повезло, что близкие люди поддержали меня. Каждая женщина нуждается в людях, которые вдохновят её делать то, что ей по-настоящему нравится, даже если это звучит безумно!

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