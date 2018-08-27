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ФСБ задержала 7 националистов, причастных к нападениям в различных городах

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© ЦОС ФСБ России/ТАСС

ФСБ задержала семерых активистов националистической организации, причастных к совершению преступлений в нескольких регионах России.

В частности, задержанные националисты причастны к совершению насильственных и экстремистских преступлений в Москве, Владимире и Рязани, которые были совершены с применением травматического и холодного оружия, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Кроме того, лидеры и члены этой группировки занимались пропагандой националистической идеологии, а также вербовали новых членов.

Во время обысков в местах проживания задержанных были обнаружены и изъяты «травматическое и холодное оружие, тактическое снаряжение, печатная атрибутика, средства коммуникации и магнитные носители информации, содержащие документальное подтверждение их участие в преступлениях», говорится в сообщении ведомства.

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