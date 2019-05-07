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Тест: Как называются детёныши животных?

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  • 07 мая 2019, 16:32
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Нашу планету населяет огромное количество животных, птиц и насекомых. Мы знаем названия большинства из них, а что если вас спросить, как зовут не взрослого зверя, а его детёныша? Вот, например, у зебры рождается зебрёнок или жеребёнок? А как зовут самку леопарда — леопардица или леопардесса? А самку кенгуру? А у жирафа рождаются телята, жеребята или жирафята? Попробуйте безошибочно ответить на все вопросы этого коварного теста, чтобы проверить свои познания в мире животных, и будете весьма удивлены ответами.

На сколько вопросов удалось ответить верно? Хвастайтесь в комментариях, а ссылку на тест отправьте своим друзьям, неравнодушным к братьям нашим меньшим.

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 18:25

    9 / 10

    Поздравляем! Лучший результат! Вы отлично разбираетесь в мире животных.

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