найти ×
   
  • USD -0.12
    65.22
  • EUR -0.03
    73.08
СохранитьСохранено0
×

005220

Украина готовит ответ России на выдачу паспортов жителям Донбасса

Small default

© Валентин Спринчак/ТАСС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его страна готовит России ответ на выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным. Пока не буду раскрывать наши конкретные шаги. Пусть это станет сюрпризом для противника, — написал глава МИД Украины в колонке для интернет-издания «Украинская правда».

Он также подчеркнул, что Украина намерена объединить усилия с зарубежными партнерами, что позволит выработать «эффективный ответ» на решение Москвы об упрощении процедуры выдачи паспортов РФ гражданам Украины и жителям Донбасса, отмечает ФАН.

Накануне он заявил, что Киев готов рассматривать вопрос о введении двойного гражданства с Россией только после того, как Донбасс и Крым буду возвращены под контроль Киева.

Как сообщал «Ридус», в понедельник, 6 мая, в Луганске открылся первый в ЛНР пункт по приему документов граждан, желающих получить российское гражданство.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. 

Согласно новым правилам, жители ДНР и ЛНР смогут претендовать на получение гражданства РФ до истечения пяти лет с момента получения вида на жительство. При этом сроки, отведенные органам государственной власти на рассмотрение заявления, сократятся до трех месяцев. 

27 апреля Путин сказал журналистам, что власти РФ думают о возможности упрощенного получения российского гражданства для жителей всей Украины, не только Донбасса.

Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республики (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении МИД этой страны.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
13454297читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
806588читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6291531читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

422709686читать позжечитаю позже