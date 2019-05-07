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Кошка спрятала выигрышный лотерейный билет

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  • 07 мая 2019, 15:42
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

67-летняя американка из города Балтимор, штат Мэриленд выиграла в лотерею, но пришла в офис организатора лишь спустя два месяца после победы и рассказала любопытную историю:

Когда я покупаю лотерейные билеты, я никогда сразу не смотрю, выиграла ли я. Я кладу их на тумбочку и проверяю только через несколько дней. 23 февраля я купила несколько билетов лотереи Powerball по 2 доллара, однако ни один из них не оказался выигрышным. Но я не знала, что моя кошка скинула несколько бумаг с моей тумбочки, и некоторые билеты оказались за кроватью. Я нашла их только тогда, когда решила сделать уборку. И тогда-то я с удивлением обнаружила, что выиграла 50 тысяч долларов!

Счастливая женщина рассказала изданию UPI, что она собирается вложить деньги в благоустройство дома, пожертвовать 10% выигрыша своей церкви, а также помочь нуждающимся людям.

Люди частенько теряют свои лотерейные билеты и узнают о крупной победе случайно. Так, «Ридус» публиковал материал о том, как супруги убрались дома и внезапно разбогатели, найдя старый билет.

Ещё мы рассказывали о других супругах, которые выиграли крупный приз в лотерею и случайно выкинули билет. В поисках сокровища паре пришлось рыться даже в мусорных баках.

Также мы писали, как у одного победителя украли билет на 10 миллионов долларов. Но справедливость восторжествовала, обманщик отправился в тюрьму, а счастливчик получил джекпот.

Любопытная история случилась с одной везучей женщиной, которая подшутила над мужем, сказав, что выиграла в лотерею, а потом взяла и правда выиграла — миллион фунтов стерлингов.

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