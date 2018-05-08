17 незатейливых комиксов о всякой всячине, которые развеселят вас
- 07 мая 2019, 14:57
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
1. Коротко о межсезонье в России (верхнее фото)
Создавать комиксы стало ужасно модным занятием. Забавные картинки рисуют все, кто может держат карандаш в руке — и художники, и программисты, и работники салонов красоты и даже те, кто вовсе не умеет рисовать.
Ангелина Хомичук из города Минск, Беларусь, тоже придумывает иллюстрации, героями которых чаще всего становятся она сама и её бойфренд. Комиксы, которые девушка публикует под знаком LINA’S COMICS, отличаются незатейливым сюжетом, приятными цветами и смешными подписями. А в житейских ситуациях, с которыми сталкивается эта пара, многие узнают себя.
2. Искусство спать вдвоём
3. Измена? Хуже!
4. Отпуск и непредвиденные расходы
5. Мечты и реальность
6. Комбинезон: девушки поймут
7. Джон Сноу — мой герой
8. Про помощь в семье
9. Весенний ветерок
10. Топ-12 фраз от каждой мамы
11. Про миф о том, что девушки мало едят
12. У кого такое было?
13. Всё твоё — моё
14. Когда в интернете кто-то неправ
15. За вечную молодость
16. Любить, несмотря ни на что
17. Прекрасные выходные
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