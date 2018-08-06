Найдена квартира, в которой одновременно жили 300 кошек

В канадском городе Торонто зоозащитники обнаружили квартиру, где проживало одновременно 300 кошек. Животные занимали всё свободное пространство — на полу, на столах, ступеньках, диванах, шкафах и подоконниках. Представители городской службы по контролю за животными обнаружили этот домашний зоопарк благодаря соседям, которые пожаловались на ужасный запах.

Это невыносимо. Вы входите в коридор и просто не можете дышать. Нестерилизованные кошки быстро размножаются, а так как беременность у них длится всего девять недель, ситуация выходит из-под контроля практические мгновенно. Кошкам ужасно жить в таких условиях — сказали спасатели.

К ситуации подключилась благотворительная организация «Toronto Cat Rescue». Канадские волонтёры уже нашли приют для 70 животных.

Удивительно, но большинство кошек были в добром здравии, только один кот нуждался в помощи зубного врача. Мы так благодарны нашим добровольцам и сотрудникам, многие из которых сразу взяли питомцев к себе домой. Мы нашли приёмные семьи для 70 котов, все они чувствуют себя хорошо, сейчас мы ищем хозяев для остальных. Все животные будут вакцинированы и стерилизованы или кастрированы, чтобы предотвратить повторение неконтролируемого размножения — рассказали зоозащитники изданию Metro.

Сотрудники приюта для животных также отметили, что это уже вторая за месяц найденная ими квартира, в которой проживало немыслимое количество кошек. Зоозащитники говорят, что проживание сотен питомцев в маленьком пространстве недопустимо и советуют людям, попавшим в подобное положение, срочно связаться с городскими службами и попросить о помощи, чтобы обезопасить и людей, и зверей.

Ранее «Ридус» рассказывал, как мужчина превратил свой загородный дом в приют для 300 кошек после смерти сына. У хвостатых там полное раздолье.

А также мы писали про известного московского фотографа Дарью Пушкарёву, которая бросила престижную работу и уехала жить в лес со 100 спасёнными ею собаками. Также у девушки в доме живут лисы.