У чеченских женщин появилась возможность ездить в такси

В Грозном начала работу первая в Чеченской Республике служба женского такси. Автопарк новаторского для кавказского региона перевозчика уже насчитывает 5 автомобилей, в дальнейшем владельцы сервиса планируют его увеличение до 20 машин, передает РИА Новости.

По словам руководителя открывшейся службы женского такси Мадины Цакаевой, появление новой услуги вызвало активный интерес не только со стороны потенциальных клиенток, но и среди местных женщин-водителей. Цакаева отметила, что зачастую на объявления о приеме на работу откликались мужчины, желающие трудоустроить своих жен.

Руководитель сервиса уверена, что в Чечне существовала глубокая необходимость появления подобной услуги, обусловленная особенностями менталитета местного населения и нормами доминирующей религии.

Известно, что для многих семей это было проблемой. Уверена, наш сервис будет удобным и востребованным среди женщин, — заявила журналистам Цакаева.

Как уточняет агентство, развитие женского такси в регионе осуществляется на средства арабского инвестора.