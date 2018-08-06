Синоптики сообщили о проливных дождях и грозах в Москве с 8 мая

В столице во второй половине недели, начиная со среды 8 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погоды.

Так, в предпраздничный день погода станет неустойчивой, возможны проливные дожди с грозами, а также вероятно усиление шквалистое усиление ветра.

Кроме того, кратковременные дожди вероятны в день Победы 9 мая. При этом порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Также выпадение осадков возможно и в последующие дни недели.

При этом с 10 мая в столице ожидается повышение температуры, которая будет достигать 25 градусов, отмечает РЕН ТВ.

Ранее, как сообщал «Ридус», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет в Москве в день Победы, 9 мая.