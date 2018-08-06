Мэр Североморска рассказал, почему люди брали багаж в горящем самолете

Пассажир сгоревшего в Шереметьево самолета, глава закрытого города Североморск Владимир Евменьков рассказал о случившемся в беседе с радиостанцией «Север-FM».

По его словам, он сидел в шестом ряду и задымленности не почувствовал.

Евменьков отметил, что пассажиры сразу поняли, что полет проходит нештатно. В частности, чиновник сидел около иллюминатора и видел, что в правый двигатель два раза ударила молния.

Паники не было. Затем прозвучало объявление, что по техническим причинам мы вынуждены вернуться в Москву, в аэропорт вылета, — рассказал чиновник.

Евменьков также сказал, что снижались очень долго. «Когда выпустили шасси и мы коснулись полосы, то подпрыгнули вверх, затем снова опустились и вновь подпрыгнули и во второй раз даже выше, чем в первый. Потом загорелся двигатель», — рассказал глава Североморска.

По его словам, после «обломилась стойка шасси, потому что мы упали на бок, нас развернуло и потащило уже по полосе. Самолет шел поперек и в этот момент стало явственно ощущаться, что мы теряем скорость и вот-вот остановимся».

Он также добавил, что не заметил толкотни во время эвакуации.

То, что люди стояли в проходах, да это, действительно, было. Например, я выходил далеко не первым и когда поднялся со своего места, идти вперед было невозможно. Передо мной стояли женщина с ребенком, но они даже не шли, видимо, боялись надышаться угарным газом, и в этот самый момент бежать к выходу означало бы бежать по людям. Поэтому какое-то время я, например, просто стоял в проходе, — рассказал Еменьков.

По его словам, в этот момент люди брали с полок ручную кладь, потому что идти все равно нельзя было. «У меня там документы лежали, именно их я схватил и, когда уже началось движение, пошел вперед».

«В этот момент дверь справа уже была открыта и надувной трап развернут. Дверь с левой стороны заклинило от удара, и бортпроводница никак не могла ее открыть. Как-то мы вместе с ней ее толкнули, и она поддалась, трап раскатился, и пассажиры стали спускаться на землю и через левую дверь. Аварийного выхода в середине самолета у „Суперджета“ нет», — отметил мэр Североморска.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке 5 мая. Из 78 человек на борту, по последним данным, погиб 41. В России создана петиция с требованием запретить полеты Superjet из-за повышенной аварийности модели: только за последний год в России эти самолеты попали в восемь аварий.

