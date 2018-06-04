Прокурор потребовала для Кокорина и Мамаева до 1,5 лет лишения свободы

Гособвинение потребовало наказание для обвиняемых в побоях и хулиганстве футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в виде лишения свободы на сроки до 1,5 года, сообщает ТАСС.

В частности, прокурор Светлана Тарасова попросила назначить наказание Кокорину в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима, а Мамаеву — 1 года и 5 месяцев.

Другим фигурантам дела — Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину — прокурор также попросила назначить 1 год и 5 месяцев колонии и 1 год и 6 месяцев колонии соответственно.

«Позицию подсудимых в суде обвинение расценивает как попытку избежать наказания за содеянное. Они имели умысел на причинение телесных повреждений», — приводит агентство слова Тарасовой.

Кроме того, прокурор отметила, что мотивом преступления послужило пренебрежительное отношение к окружающим, а также правилам поведения в обществе, желание показать свое превосходство.

Обвинитель также процитировала известную басню Ивана Крылова, отмечает газета «Известия». «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Сказал, и в темный лес Ягненка поволок», — сказала представитель государственного обвинения, завершая часть заключения, связанную с избиением водителя Виталия Соловчука.

Напомним, скандальный инцидент с участием футболиста Павла Мамаева и его коллеги из «Зенита» Александра Кокорина произошел 8 октября прошлого года. По данным следствия, они напали на сотрудника «Первого канала» у гостиницы «Пекин», а затем в одном из кафе на Большой Никитской избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. С минувшей осени Мамаев, Кокорин, а также двое предполагаемых соучастников нападений находятся в СИЗО.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство», однако позже следствие переквалифицировало обвинение футболистам со статьи «Побои» на статью — «Легкий вред здоровью». По статье о совершении хулиганских действий по предварительному сговору футболистам грозит до семи лет лишения свободы.