найти ×
   
  • USD +0.70
    65.33
  • EUR +0.80
    73.11
СохранитьСохранено0
×

101140

Найден эмоциональный кот, достойный звания короля драмы

Small dd3dc5f883
  • 06 мая 2019, 17:54
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Знакомьтесь, этого кота зовут Ай Фэй (Ah Fei), он живёт в Китае, но очаровывает людей по всему миру благодаря своей очень эмоциональной и драматичной реакции на происходящее. В переводе с мандаринского имя полосатика означает «толстый», и оно ему подходит: кот действительно пухленький и ленивый. Но если у него отобрать еду или помахать перед носом перышком, это усатое животное превращается в короля драмы. Личный Инстаграм котика ведёт его хозяйка Тан Чанг (Tang Chang), она же играет с пушистым в игры и снимает на фото и видео забавные выражения морды своего питомца.

А ваши котики корчат гримасы?

Ранее "Ридус" рассказывал про угрюмого кота, который стал мемом для описания сурового утра понедельника.

А также мы писали про очень сердитого кота Мерлина, у которого тысячи поклонников по всему миру. И даже нахмуренные брови пушистика никого не отпугивают.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
9029862читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
412709686читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

19352470читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

113117650читать позжечитаю позже