В Гизе нашли двойную гробницу возрастом 4500 лет

Сотрудники египетского министерства древностей опубликовали сообщение, что недалеко от пирамид Гизы они обнаружили кладбище возрастом 4500 лет.

На кладбище археологи раскопали несколько гробниц, и в одном из погребений обнаружили двойную могилу, в которой покоились две мумии — «Бехнуи-Ка» и «Нви». Удивительно, но их саркофаги полностью целы, и, вероятно, сами тела тоже.

Специалисты осмотрели гробницы, и по настенным надписям определили, что гробницу построили около 4500 лет назад, во время строительства пирамид Гизы.

Согласно надписям, Бехнуи-Ка был священником и судьей. У него было несколько титулов, в том числе, Хафр, Юзеркаф и Ниузерре. Хафр был фараоном, приказавшим построить одну из пирамид Гизы, в то время как Юсеркаф и Ниузерре были фараонами, правившими Египтом во время пятой династии.

Другие надписи рассказали ученым, что Нви также имел ряд титулов, в том числе и «главы великого государства» и «надзирателя новых поселений».

Помимо интересных настенных надписей, которые помогут ученым исследовать этот исторический период, археологи нашли множество артефактов. Например, известняковую статую, изображающую Бехнуй-Ка или Нви, а также несколько гравюр на камне и деревянные маски.

Детальный анализ местности показал, что кладбище было повторно использовано около 2600 лет назад, и там захоронили несколько человек.

В этом нет ничего необычного. Повторное использование гробниц для захоронений было обычным делом в Древнем Египте, — пояснили авторы исследования.

Недавно группа египетских археологов обнаружила еще одну гробницу недалеко от берега Нила. Фрагменты деревянной крышки саркофага сохранили иероглифические надписи, говорящие о том, что там покоился таинственный человек по имени Тит.