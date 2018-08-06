Мосгорсуд признал законной блокировку клипа рэпера Хаски

Мосгорсуд признал законной блокировку видео рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова). Ролик был снят на песню «Иуда».

Таким образом суд отклонил жалобу защиты, оставив решение Таганского суда Москвы от 19 марта 2019 года без изменений, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщал «Ридус», в ноябре прошлого года клип российского рэпера Хаски «Иуда», набравший более 5,6 миллиона просмотров, был заблокирован на YouTube. На его месте тогда появилась надпись, сообщающая, что «этот контент заблокирован по требованию государственных органов».

Спустя месяц Советский суд Краснодара потребовал заблокировать еще три клипа рэпера. На сайте суда было сказано, что клипы этого исполнителя могут «вызвать у несовершеннолетних пользователей интерес к совершению суицида, убийства, употреблению табачной продукции, половому разврату, употреблению в разговорах нецензурной брани». Сам Хаски узнал об этом только в марте нынешнего года.