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Тест: Сдали бы вы экзамен по русскому языку?

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  • 06 мая 2019, 15:34
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Богатый русский язык считается одним из самых сложных в мире. Даже его носители часто путаются в склонениях, ударениях и прочих спряжениях. Попробуйте ответить на вопросы теста ЕГЭ по русскому языку, чтобы определить свой уровень грамотности. Будьте внимательны и удачи!

На сколько вопросов ответили правильно? Хвастайтесь в комментариях, а тест, по традиции, отправьте своим друзьям-филологам — да-да, они тоже ошибаются!

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