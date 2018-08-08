Расшифровано имя библейского царя Валака на «стеле Меша»

Специалисты из Университета Тель-Авива и Университета Лозанны расшифровали имя библейского царя моавитян Валака на стеле Меша.

Царь, упоминавшийся в Ветхом Завете, возможно, был реальным историческим лицом, и управлял регионом, располагавшимся на территории современной Иордании.

Об этом ученые узнали из текста на стеле Меша IX века до нашей эры.

Напомним, что стела царя Меша, или «Моавитский камень», была обнаружена в 1868 году. Стела представляла собой обычный камень, покрытый неизвестными надписям. Так как стела хранилась у бедуинов, было проблематично изучить надписи, поэтому с помощью властей ученым удалось заполучить артефакт.

Чуть позже выяснилось, что этот камень — лишь фрагмент большой стелы, части которой ученым предстояло найти. Сейчас восстановленная стела хранится в Лувре.

На стеле поместились 34 строки с надписями на моавитском языке, который можно рассматривать как диалект древнееврейского. Повествование в тексте ведется от лица царя моавитян Меша, который рассказывает о своей победе в конфликте с израильтянами.

Историки напоминают, что эта война также описана и в Библии, в Четвертой книге Царств (3:4−27), однако версия Меша довольно сильно отличается от библейской.

темные участки — сохранившиеся фрагменты стелы, светлые — восстановленные

Например, ветхозаветный текст рассказывает, что против моавитян ополчились три царя — царь Израиля, царь Иудеи и царь Эдома. И книга Царств, и Моавитский камень рассказывают, что царь Меша был вассалом царей Израиля и восстал против них. Но Меша ничего не говорит о походе израильтян и эдомитов против моавитян, хотя это упоминается в Ветхом завете, — уточняют авторы исследования.

Зато в стеле Меша есть упоминания об успешном захвате израильской территории. В надписи также говорится о восстановлении крепостей и укреплений, постройке дворцов и резервуаров для воды, войнах.

В недавней работе специалисты из Университета Тель-Авива работали над трактовкой утраченных букв на стеле. Оказалось, что две буквы между «бет» и «вав» были повреждены уже к моменту снятия копии. Они также выяснили, что буква «тав», которую Лемер ставил после «бет», на самом деле отсутствует.

Эти наблюдения полностью исключают возможное чтение этого фрагмента строки 31 как וד[ד]בת («дом Давида»). Вместо этого перед нами слово с тремя согласными, вероятнее всего имя: оно начинается с «бет», за ним следуют две утраченные буквы, затем вертикальная черта и новое предложение. Множество имен может подойти — Bedad, Bedan, Becher, Belaʻ, Baʻal, Barak, но одно имя является наиболее вероятным кандидатом — Balak, — заявили исследователи.

Скорее всего, Валак был моавитянским царем и его царство находилось к югу от реки Арнон, и поэтому авторы предполагают, что именно его имя было в конце 31 строки.