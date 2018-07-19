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Погибший бортпроводник «Аэрофлота» пытался открыть дверь в горящем хвосте

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© vk.com

Единственный погибший член экипажа загоревшегося самолета Superjet-100 — бортпроводник Максим Моисеев — пытался открыть эвакуационный выход, расположенный в хвостовой части лайнера. Об этом в понедельник сообщает ТАСС, со ссылкой на осведомленный источник.

Эвакуация пассажиров велась через переднюю дверь по надувному трапу. С пассажирами в хвостовой части самолета находился бортпроводник Максим Моисеев. Он пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из хвостовой части, которая горела. У него не получилось, он начал помогать людям покинуть горящий самолет, — рассказал собеседник агентства.

По словам эксперта, 22-летний сотрудник «Аэрофлота» до последнего оставался в горящей хвостовой части лайнера, ценою своей жизни спасая находившихся там пассажиров.

Как стало известно из открытых источников, до поступления в штат авиакомпании Максим Моисеев учился в монинской школе-интернате. Там же молодой человек прошел курсы первоначальной летной подготовки.

По словам друзей, Моисеев с ранних лет мечтал связать свою будущую профессию с небом.

Между тем причиной такого большого количества жертв (трагедия унесла жизни 41 человека, включая погибшего бортпроводника) могло стать желание пассажиров спасти находившиеся на багажных полках сумки и чемоданы.

На размещенных в Сети видео заметно, что многие эвакуирующиеся пассажиры горящего лайнера бегут по летному полю с вещами в руках, отмечает издание News.ru.

Как сообщалось ранее, самолет «Аэрофлота», следовавший по маршруту Москва-Мурманск, загорелся при совершении экстренной посадки в аэропорту отправления. По версии следствия, причиной возвращения в Шереметьево могло стать попадание молнии в фюзеляж лайнера, произошедшее вскоре после взлета.

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