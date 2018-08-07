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Путин поручил провести расследование причин инцидента в Шереметьево

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Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате инцидента с возгоранием самолета в столичном аэропорту Шереметьево, а также выразил соболезнования семьям, потерявшим родных и близких в сегодняшней трагедии.

Об этом в воскресенье вечером сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По его словам, Путин также обратил внимание на необходимость проведения тщательного расследования причин и обстоятельств печальных событий.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». К расследованию причин трагедии также подключились специалисты компании «Аэрофлот», которой принадлежало сгоревшее воздушное судно.

Согласно предварительной информации, причиной возгорания самолета, следовавшего по маршруту Москва — Мурманск, стало попадание молнии. После этого рейс был вынужден вернуться в аэропорт отправления, где экипажу поврежденного борта не удалось совершить мягкую посадку.

В результате возникшего пожара, по последним данным, погибло 13 человек. Еще 7 получили повреждения и ожоги разной степени тяжести. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

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