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Самолет «Аэрофлота» загорелся во время экстренной посадки в Шереметьево

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс по маршруту Москва — Мурманск, загорелся во время экстренной посадки в аэропорту Шереметьево. Информацию об инциденте подтвердил ТАСС.

По предварительным данным, причиной возвращения рейса в аэропорт отправления могли стать возникшие после взлета проблемы со связью. Поднявшись в воздух, самолет развернулся, запросив экстренную посадку.

В момент приземления на борту лайнера неожиданно вспыхнул пожар, сообщает Mash.

По одной из версий, при соприкосновении с землей самолет развернуло, повредившиеся шасси пробили топливные баки воздушного судна. Вместе с тем могло произойти возгорание одного из двигателей.

Согласно сведениям ТАСС, пожар начался еще во время полета, что и стало причиной для совершения экстренной посадки.

Самолет подал сигнал бедствия, затем связь диспетчеров с ним пропала, связаться с ним было невозможно, он заходил на посадку в полной тишине, — так прокомментировал ситуацию анонимный источник агентства «Интерфакс».

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево, рейс выполнялся на самолете Sukhoi Superjet 100. Сейчас с ним «проводится аварийно-спасательная работа».

В данный момент пылающий борт окружен спасательной техникой, сотрудники экстренных служб пытаются потушить огонь. Параллельно проводится эвакуация пассажиров.

Тем временем в Сети появились первые видео инцидента.

Напомним, неделей ранее экстренную посадку в аэропортах отправления совершили сразу два Superjet 100 компании «Аэрофлот».

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