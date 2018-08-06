найти ×
   
  • USD
    64.63
  • EUR
    72.31
СохранитьСохранено0
×

003594

СК изучит обнаруженное под Новгородом массовое захоронение жертв ВОВ

Small 25de0a1fdb

Специалисты Следственного комитета изучают место захоронения жертв немецко-фашистских оккупантов, обнаруженное близ деревни Жестяная Горка в Новгородской области. По данным представителей СК, в этом районе могут находиться останки примерно трех тысяч местных жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны, передает РЕН ТВ.

Во время осмотра места происшествия из ямы при раскопках специалисты извлекли пять скелетированных трупов. У троих из них заметны, предположительно, огнестрельные ранения головы, — заявили в Следственном комитете.

Кроме того, следователи обнаружили останки одежды погибших, а также гильзы от иностранного автоматического оружия, сообщает kp.ru.

По предварительным данным, у деревни Жестяная Горка в шести расстрельных ямах могут оставаться останки свыше трех тысяч советских мирных граждан различных национальностей, среди которых женщины и дети, казненные оккупантами в 1941—1943 годах, — уточнили в СК.

В данный момент специалисты проводят экспертизы, которые позволят установить возраст и пол обнаруженных жертв. Параллельно с этим ведется архивная работа.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
10029862читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
412709686читать позжечитаю позже

главное


Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

6123319читать позжечитаю позже

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды06 августа 2018

Правда посмертно.

24230130читать позжечитаю позже