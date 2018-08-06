В Госдепе прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
- 05 мая 2019, 17:17
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Госсекретарь США Майк Помпео ушел от прямого ответа на вопрос о возможности проведения новой двусторонней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Шанс оценить перспективу таких переговоров представился главе Госдепартамента в прямом эфире телеканала ABC.
Не знаю, посмотрим, — уклончиво ответил Помпео.
Напомним, на уходящей неделе лидеры двух стран провели первые за долгое время телефонные переговоры. Единственная полноформатная очная встреча президентов Путина и Трампа состоялась летом 2018 года в Хельсинки.
После этого главы двух государств планировали повторно встретиться на саммите стран G20 в Аргентине, однако впоследствии переговоры были отменены по инициативе американской стороны.
В феврале, комментируя возможность проведения нового раунда очных переговоров Путина и Трампа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва, не планирует предпринимать активных действий в этом направлении, и инициативу должны проявить представители Вашингтона.
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