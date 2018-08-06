В Госдепе прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео ушел от прямого ответа на вопрос о возможности проведения новой двусторонней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Шанс оценить перспективу таких переговоров представился главе Госдепартамента в прямом эфире телеканала ABC.

Не знаю, посмотрим, — уклончиво ответил Помпео.

Напомним, на уходящей неделе лидеры двух стран провели первые за долгое время телефонные переговоры. Единственная полноформатная очная встреча президентов Путина и Трампа состоялась летом 2018 года в Хельсинки.

После этого главы двух государств планировали повторно встретиться на саммите стран G20 в Аргентине, однако впоследствии переговоры были отменены по инициативе американской стороны.

В феврале, комментируя возможность проведения нового раунда очных переговоров Путина и Трампа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва, не планирует предпринимать активных действий в этом направлении, и инициативу должны проявить представители Вашингтона.