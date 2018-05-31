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Вчерашнее чемпионство обернется для «Зенита» многомиллионными расходами

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© Футбольный клуб «Зенит»

Победа в чемпионате России по футболу обернется для петербургского «Зенита» потерей 1,5 миллионов долларов (около 100 миллионов рублей). Именно такую сумму клубу с берегов Невы придется заплатить в качестве бонусов за двух игроков команды, внесших вклад в завоевание трофея.

Так, по условиям контракта, «Зенит» обязан выплатить 1 миллион долларов (около 65 миллионов рублей) бывшему клубу своего колумбийского опорного полузащитника Вильмара Барриоса.

Вдвое дешевле «питерцам» обойдется аналогичная компенсация за еще одного латиноамериканского легионера — аргентинца Эмилиано Ригони, сообщает «Чемпионат.com».

Отметим, что оба игрока пополнили состав «Зенита» за последние два сезона. Барриос и Ригони перебрались в Петербург из чемпионата Аргентины, где до этого они выступали за клубы «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте» соответственно.

Напомним, нынешний успех «сине-бело-голубых» стал для них пятым в истории проведения чемпионатов России. Предыдущие трофеи были завоеваны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

На этот раз игрокам «Зенита» удалось гарантировать себе золотые медали за три тура до завершения первенства.

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