Вчерашнее чемпионство обернется для «Зенита» многомиллионными расходами

Победа в чемпионате России по футболу обернется для петербургского «Зенита» потерей 1,5 миллионов долларов (около 100 миллионов рублей). Именно такую сумму клубу с берегов Невы придется заплатить в качестве бонусов за двух игроков команды, внесших вклад в завоевание трофея.

Так, по условиям контракта, «Зенит» обязан выплатить 1 миллион долларов (около 65 миллионов рублей) бывшему клубу своего колумбийского опорного полузащитника Вильмара Барриоса.

Вдвое дешевле «питерцам» обойдется аналогичная компенсация за еще одного латиноамериканского легионера — аргентинца Эмилиано Ригони, сообщает «Чемпионат.com».

Отметим, что оба игрока пополнили состав «Зенита» за последние два сезона. Барриос и Ригони перебрались в Петербург из чемпионата Аргентины, где до этого они выступали за клубы «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте» соответственно.

Напомним, нынешний успех «сине-бело-голубых» стал для них пятым в истории проведения чемпионатов России. Предыдущие трофеи были завоеваны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

На этот раз игрокам «Зенита» удалось гарантировать себе золотые медали за три тура до завершения первенства.