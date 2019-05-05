найти ×
   
  • USD
    64.63
  • EUR
    72.31
СохранитьСохранено0
×

003814

Сразу 20 человек сорвали в Канаде джекпот в размере $37 млн

Small f1a6d446e0

Обладателями джекпота национальной лотереи Канадв Lotto Max стали сразу 20 человек.

Они поделят между собой выигрыш, составивший 50 млн канадских долларов (37 млн долларов США), сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

Выпавшими номерами оказались 2, 3, 5, 12, 21, 22 и 37, а также бонус-число 19.

Выигрышный билет был продан в городе Броссард, провинция Квебек. Его приобрела группа из 20 человек, что допускается правилами канадских лотерей.

В октябре 2018 года в Америке в лотерее Mega Millions был разыгран рекордный джекпот — 1,585 миллиарда долларов. Организаторы заявили, что впервые за всю историю лотерей огромный приз достался одному человеку, купившему билет в Южной Каролине. Его имя оставалось неизвестным долгие пять месяцев.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
8062579читать позжечитаю позже
Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
24230130читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6291531читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

412709686читать позжечитаю позже