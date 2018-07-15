Шлеменко нокаутировал бразильца Андраде

На турнире Russian Cagefighting Championship (RCC), который прошел 4 мая в Челябинске, российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко победил нокаутом бразильца Вискарди Андраде.

Как сообщает ТАСС, в первом раунде Андраде отправил Шлеменко в нокдаун, но россиянин смог продолжить бой и нокаутировал своего соперника в третьем раунде.

Бой проходил в средней весовой категории (до 83,9 кг).

Примечательно, что на этом турнире Шлеменко заменил россиянина Александра Емельяненко, с которым RCC приостановила контракт после его задержания в Кисловодске за вождение в нетрезвом виде.

На счету 34-летнего Шлеменко 58 побед и 12 поражений, а еще один бой признан несостоявшимся. В 2013 году он стал чемпионом Bellator и впоследствии трижды защитил этот титул, отмечает агентство.

Ранее Шлеменко неожиданно проиграл бразильцу Бруно Силве, которого никто не принимал всерьез. Силва нокаутировал россиянина в первом раунде боя, проходившего в рамках турнира M-1 Challenge 93.