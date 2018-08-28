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«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

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Елена Афонина/ТАСС

Петербургский «Зенит» стал пятикратным чемпионом России по футболу.

Этот титул клуб завоевал досрочно.

Его ближайший преследователь «Локомотив» проиграл на выезде тульскому «Арсеналу» 0:2 и потерял шансы на первое место, сообщает телеканал «360».

При этом для «Зенита» оказалось достаточной ничья с «Ахматом» (1:1).

Как отмечает РЕН ТВ, чемпион России определился за три тура до завершения первенства.

Набрав 58 очков, «Зенит» обеспечил себе значительный отрыв от «Локомотива», на счету которого 49 очков.

Ранее петербургский клуб выигрывал первенство России в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.

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