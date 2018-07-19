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Зампред Госдумы Лебедев потребовал убрать с ТВ комментатора Орлова

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© Антон Новодережкин/ТАСС

С резкой критикой в адрес спортивного комментатора Геннадия Орлова выступил заместитель председателя Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.

Он потребовал убрать Орлова с российского телевидения, обвинив его в необъективности.

«С комментатором Орловым невозможно смотреть футбол, приходится звук выключать от его облизывания „Зенита“», — написал Лебедев в Twitter.

Такую бурную реакцию у депутата вызвала трансляция матча 27-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Ахматом», который комментировал Орлов. Проходившая в Грозном встреча завершилась со счетом 1:1.

Как отмечает телеканал «360», Орлов традиционно работает на многих играх петербургского «Зенита». В 2017 году он уже подвергался обвинениям в предвзятости со стороны Лебедева, а в ответ подверг сомнению профессионализм члена исполкома РФС.

Примечательно, что пользователи соцсети поддержали критику Лебедева.

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