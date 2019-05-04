Советский противолодочный корабль обнаружен на дне Баренцева моря

Подводный объект, обнаруженный на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, идентифицирован как советский противолодочный корабль — большой морской охотник БО-224, сообщает пресс-служба Северного флота со ссылкой на командующего флотом адмирала Николая Евменова.

«Глубоководникам Северного флота удалось поднять с борта затонувшего объекта носовое орудие, которое и помогло классифицировать противолодочный корабль времен Отечественной войны и установить его бортовой номер», — приводит сообщение ТАСС.

Евменов особо отметил, что это удалось сделать за несколько дней до празднования 74-й годовщины Великой Победы.

Он также объявил о начале поисков родственников экипажа корабля, которые могли бы принять участие в церемонии поминовения погибших моряков.

Кроме того, планируется установить мемориальную доску.

Как отмечает агентство, подводный объект был впервые обнаружен на дне Баренцева моря в 2016 году. Чтобы классифицировать затонувший объект, была проведена большая работа по изучению архивных данных.

Сейчас специалисты полагают, что большой морской охотник БО-224 защищал внутренние и внешние коммуникации в Баренцевом, Карском и Белом морях, а 2 марта 1945 года был торпедирован и потоплен германской подводной лодкой U-995. В результате погибли 33 члена экипажа.

Ранее сообщалось, что финско-российская экспедиция обнаружила в Финском заливе место гибели эскадренного миноносца русского флота «Новик» (в советское время переименованного в «Яков Свердлов»). Он подорвался на мине 28 августа 1941 года.