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Вандалы осквернили могилу героя ВОВ на Кунцевском кладбище в Москве

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© wikimedia.org

На Кунцевском кладбище в Москве неизвестные осквернили могилу генерал-полковника авиации Александра Медведева, награжденного звездой Героя Советского Союза за борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

В ночь на субботу, 4 мая, на установленном на могиле надгробии были обнаружены повреждения.

«От памятника летчику отломали две бронзовые розы», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

При этом в пресс-службе столичного главка МВД РФ агентству заявили, что не располагают сведениями об этом происшествии.

Во время войны Александр Медведев лично сбил пять вражеских самолетов и еще 13 — в составе экипажа своего самолета. После окончания войны он дослужился до первого заместителя начальника Генштаба.

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