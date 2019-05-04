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Велосипедистам запретили ездить по набережной Камы в Перми

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Донат Сорокин/ТАСС

В Перми решили запретить велосипедное движение по набережной реки Камы.

Нарушителям грозит штраф в размере 800 рублей.

Как сообщает телекомпания VETTA, в городской Госавтоинспекции этот запрет объяснили тем, что передвигаться на каком-либо транспорте по набережной на левом берегу Камы нельзя, поскольку она предназначена исключительно для пеших прогулок.

В декабре 2018 года правительство РФ внесло в правила дорожного движения понятие «Велосипедная зона». Это нововведение призвано обеспечить приоритет для велосипедистов «на так называемых спокойных улицах».

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