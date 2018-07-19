В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon

Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.

Специалисты уверены, что причиной взрыва корабля стало включение системы активации двигателей SuperDraco.

Напомним, что последний тест корабля прошел в субботу, 20 апреля, тогда специалисты провели огневые испытания системы. Но запуск закончился аварией, сообщается в Twitter администратора NASA Джима Брандестайна.



Эта авария практически полностью уничтожила корабль, и сейчас специалисты NASA и SpaceX проводят расследование ее причин. Сообщается, что неудачный запуск может отложить первый пилотируемый полет Crew Dragon на конец сентября или начало октября.

Спустя несколько дней после аварии представители компании назвали случившееся «аномалией», но только сейчас выясняется, что причиной взрыва может быть сбой в работе двигателей.

Известно, что на аппарате установлены восемь двигателей SuperDraco — жидкостных ракетных двигателей, специально разработанных SpaceX для пилотируемого Crew Dragon.

Двигатели нужны для осуществления посадки, а также могут использоваться в качестве спасательной системы.

Напомним, что Crew Dragon — это пилотируемый корабль, разработанный компанией SpaceX в рамках программы NASA Commercial Crew Program. Он рассчитан на перевозку до семи человек, вес корабля составляет 12 тонн.

