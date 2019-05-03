Шеф‐редактор «Голос. Дети» попал с инфарктом в реанимацию

Вскоре после скандала, разразившегося в связи с победой в финале телешоу «Голос. Дети» дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой, был госпитализирован с инфарктом шеф-редактор этой программы Александр Подъяпольский.

«Он в реанимации, под постоянным наблюдением врачей», — сообщила в Instagram его жена Алена Бородина.

Она отметила, что стрессы не проходят даром, и обратилась ко всем мужчинам с напоминанием, что ни одна работа в мире не стоит человеческой жизни.

Бородина также выразила свою благодарность за помощь в спасении ее мужа врачам и сотрудникам Первого канала, включая Юрия Аксюту и Елену Малышеву.

Как известно, результаты финала шоу «Голос. Дети» вызвали большие сомнения. Через несколько часов после объявления победительницы, за которую проголосовали 56,5% телезрителей, Первый канал объявил, что будет проводить проверку результатов «аномального» голосования. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подтвердил эту информацию и заявил, что подобного перевеса в пользу одного из участников до этого в практике вещателя не случалось.

Возмущение результатами финала детского «Голоса» выразил Максим Галкин, а продюсер популярной исполнительницы Светланы Лободы (Лобода — наставник победившей в голосовании Микеллы Абрамовой) Нателла Крапивина заявила, что ее подопечная, вероятно, прекратит сотрудничество с телевизионным проектом.

Возможные способы «накрутки» голосов в шоу «Голос.Дети» перечислил аналитик Telecom Daily Илья Шатилин.