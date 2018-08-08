Участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» найдена мертвой
- 03 мая 2019, 21:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В гостиничном номере в Мехико нашли мертвой бывшую королеву красоты Уругвая, которая представляла свою страну на конкурсах «Мисс Вселенная-2006» и «Мисс Мира-2008».
Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в ванной комнате тело женщины. Ей оказалась 31-летняя Фатимих Давила Соса, сообщает Fox News.
По предварительной версии, она покончила с собой.
В сообщении телеканала отмечается, что Соса приехала в Мехико 23 апреля предположительно для работы моделью.
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