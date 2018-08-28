Пожилой супружеской паре по ошибке доставили посылку с 20 кг наркотика

В Австралии пожилые супруги обнаружили в доставленной им посылке 20 килограммов метамфетамина, сообщает телеканал 9 News.

Увидев пакеты с белым порошком, они тут же обратились в полицию.

По словам правоохранителей, стоимость груза составила примерно 10 миллионов долларов.

«Это невероятно, что кто-то мог быть столь небрежным», — сказал телеканалу детектив Мэттью Кершоу.

Незадачливого отправителя удалось задержать. Им оказался 21-летний Чжилин Ма из пригорода Мельбурна. Во время обыска у него дома полицейские обнаружили еще 20 килограммов такого же наркотика.