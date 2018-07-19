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В огненном ДТП на Кубани погибли пять человек

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© vk.com

В результате столкновения двух иномарок в Белореченском районе Краснодарского края погибли пять человек, двое пострадали.

По данным ФАН, оба автомобиля полностью сгорели.

Представитель Госавтоинспекции МВД РФ сообщил РИА Новости, что авария произошла в 17:50 на 11-м километре автодороги Белореченск — Нижневеденеевский. Водитель автомобиля Hyundai Accent при обгоне в запрещенном месте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Hyundai Verna.

По словам собеседника агентства, погибли водитель Hyundai Verna и трое его пассажиров, а также один пассажир Hyundai Accent. Водитель Hyundai Accent и пассажир Hyundai Verna госпитализированы.

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