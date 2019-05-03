В результате взрыва газового баллона в Кургане загорелись три частных дома
- 03 мая 2019, 18:08
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Три частных жилых дома загорелись в Кургане после взрыва газового баллона.
Пострадали два человека, они госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс- службе МЧС.
Уточняется, что взрыв произошел в микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург.
В тушении пожара задействовано 10 единиц техники, вертолет МЧС и более 30 человек, пишет агентство.
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