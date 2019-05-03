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В результате взрыва газового баллона в Кургане загорелись три частных дома

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© pixabay.com

Три частных жилых дома загорелись в Кургане после взрыва газового баллона.

Пострадали два человека, они госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс- службе МЧС.

Уточняется, что взрыв произошел в микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург.

В тушении пожара задействовано 10 единиц техники, вертолет МЧС и более 30 человек, пишет агентство.

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