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Пенсионер из Таганрога от отчаяния заделал ямы на дороге своими силами

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© vk.com

В Таганроге местный пенсионер отчаялся ждать, пока отремонтируют разбитую дорогу, и заделал ямы собственными силами.

Он привез на своей машине мешки со смесью и сам залатал выбоины на улице Шило, сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на очевидцев из соцсети «ВКонтакте».

Пользователи предложили поблагодарить мужчину за проделанную работу, заметив, что не стоит надеяться на подобную заботу о горожанах со стороны чиновников.

Это уже далеко не первый подобный случай в России.

Например, в Омске ребенок начал заделывать яму на дороге с помощью лопатки, после чего на следующий день на место приехала машина с ремонтными рабочими. Мальчику выразили благодарность за неравнодушное отношение к городским проблемам.

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